BALLANDO CON LE STELLE, PRIMA SEMIFINALE: PROVA SPECIALE, GARKO IN PISTA E TANTO ALTRO (Di sabato 4 dicembre 2021) BALLANDO con le STELLE si avvia alla fase conclusiva della sedicesima edizione. Sabato 4 dicembre, alle 20.35 su Rai1, la PRIMA delle due semifinali dello show cult di Milly Carlucci che ogni settimana appassiona milioni di telespettatori. Due prove distinte per le 7 coppie ancora in gara: il tradizionale ballo di puntata e un secondo ballo per raccontare un momento importante della propria vita. I vip semifinalisti di BALLANDO con le STELLE sono abbinati ad una canzone per questa PROVA SPECIALE di musica e danza voluta da Milly Carlucci come novità per la terzultima puntata dello show principe del sabato sera di Rai1. Andrea Iannone: Uno su mille (Gianni Morandi) Sabrina Salerno: Avrai (Claudio Baglioni) Valeria Fabrizi: Elena (Anna Oxa) Morgan: Il mio mondo ...

