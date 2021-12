UEFA | sanzionate otto squadre per FPF | i nomi

(Di venerdì 3 dicembre 2021)sono i club che verranno sanzionati dalla nuova Prima Sezione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club(CFCB). Lasono: FC Astana (KAZ), CFR 1907 Cluj (ROU), PFC CSKA-Sofia (BUL), Mons Calpe SC (GIB), FC Porto (POR), Real Betis Balompié (ESP), CD Santa Clara (POR) e Sporting Clube de Portugal (POR)., Fair Play Finanziario Le prime due sono state punite con una multa da 150.000 e 200.000 euro. Tutte le altre, invece, con un contributo finanziario incondizionato e con l’esclusione condizionale dalla prossima competizioneper club. Il tutto sarà applicato se non dimostreranno entro il 31 gennaio 2022 di aver pagato le somme dovute. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: L’ex medico attacca: “FIFA epensano solo al business, non alla salute dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UEFA sanzionate

Calcio e Finanza

... lache protegge le proprie galline dalle uova d'oro (Champions League in testa) e le società ...si sono rifiutate di far partire i propri campionai e teoricamente dovranno essere. Altre ......un progetto introdotto dallanel 2009 che mira a far estinguere i debiti contratti dalle ...tutte mentre squadre che spendono milioni su milioni in ogni sessione di mercato non vengono, ...