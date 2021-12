Su un materasso gonfiabile Shaila Gatta | la confessione più sconvolgente della Velina

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si parla, e parecchio,bellissima, 25 anni e - segno particolare - a breve ladi Striscia la Notizia più longevastoria. Domani, sabato 4 dicembre, firmerà la sua personalissima puntata 927, uno in più alla storica collega con cui ha fatto coppia, Mikaela Neaze Silva, con la quale ha condiviso la scrivania del tg satirico ideato da Antonio Ricci dal 2017. E si fa un gran parlare di lei per una lunga e interessante intervista che ha concesso al CorriereSera. Quando le chiedono se si aspettava un simile successo, risponde: "Dentro di me l'ho sempre saputo. Soprattutto nei momenti difficili...". Ma quali, questi momenti difficiliragazza nata a Secondigliano? "Mio padre Cosimo è autista Asl, mamma Luisa ha fatto per anni ...

Corriere della Sera

di Elvira Serra La ex conduttrice di Paperissima Sprint: "Ho lasciato Secondigliano a 16 anni per andare a Roma, in affitto dormivo su un materasso gonfiabile". I provini: "Mi scartavano per l'età". In studio a Milano: "I miei portavano pastiera e casatiello" Che sarebbe diventata famosa lo sapeva fin da bambina, quando firmava gli autografi.