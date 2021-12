Sta per scadere l’Imu, chi deve pagarla per il 2021? (Di venerdì 3 dicembre 2021) l’Imu sta per scadere. Molti proprietari dovranno ricordare la data del 16 dicembre, l’ultima per pagare l’imposta. Ma chi deve versarla? l’Imu è l’imposta municipale propria che nel tempo ha sostituito l’Ici. deve essere corrisposta per tutti gli immobili di proprietà ad eccezione del primo in cui si ha la residenza. E’ periodo caldo per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 dicembre 2021)sta per. Molti proprietari dovranno ricordare la data del 16 dicembre, l’ultima per pagare l’imposta. Ma chiversarla?è l’imposta municipale propria che nel tempo ha sostituito l’Ici.essere corrisposta per tutti gli immobili di proprietà ad eccezione del primo in cui si ha la residenza. E’ periodo caldo per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Mandorlini avverte il Napoli: 'L'Atalanta è in corsa per lo Scudetto' ... ex tecnico e giocatore dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Napoli - Atalanta? Ora l'Atalanta è la società che sta facendo meglio, la gara è delicata per il Napoli soprattutto ...

72mila posti a rischio, allarme lavoro: un grande settore in ginocchio Gli addetti ai lavori la chiamano tempesta perfetta . Quella che si sta abbattendo ormai da tempo sul settore automotive ne è un fulgido esempio. Tra vulnerabilità del sistema produttivo per carenza di materie prime , chip e semiconduttori, transizione green , ...

Nel cielo di Cortina sta per arrivare una "Freccia" molto speciale Sciare Cina-USA: è guerra sulle aziende quotate, cosa sta succedendo Lo scontro tra Cina e USA si riaccende su un tema già esploso tempo fa: le regole e i controlli sulle grandi aziende quotate nelle Borse straniere. E il colosso Didi ha già annunciato il delisting.

“Il mondo non deve mai smettere di essere accessibile” incontro tra viaggio e disabilità insieme a Airbnb Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1992. Per chi si chiede a cosa serva questa giornata, dobbiamo fare una piccola, importante, pr ...

