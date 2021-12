Spalletti: «Atalanta può ambire allo scudetto» (Di venerdì 3 dicembre 2021) “L’Atalanta è una squadra che lotta e può ambire allo scudetto. Loro favoriti? Non mi interessa chi lo è, a me importa che la mia squadra provi a vincere la partita, è quello che sanno fare i miei giocatori”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con gli orobici. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) “L’è una squadra che lotta e può. Loro favoriti? Non mi interessa chi lo è, a me importa che la mia squadra provi a vincere la partita, è quello che sanno fare i miei giocatori”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Lucianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con gli orobici.

