Serie A, quanti infortuni! Le prime della classe tra le più colpite (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle prime 15 giornate di Serie A le squadre sono state colpite da numerosi infortuni. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport siamo già ad oltre mille gare saltate per problemi fisici. Diversi allenatori, tra cui Sarri in prima linea, hanno mostrato grande scetticismo nei confronti di questi calendari ricchi di partite e poveri di allenamenti. infortuni Serie ALe compagini più colpite sono proprio le prime di questa Serie A ossia Milan e Napoli. I rossoneri, con 76 match saltati, sono in testa a questa speciale classifica. Il club partenopeo da parte sua è quello con più calciatori che hanno saltato 4 gare di fila.

