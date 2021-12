Sedicesima giornata Serie A 2021/22: gli arbitri (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, del Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Sedicesima giornata Serie A 2021/22 in programma tra sabato 3 e lunedì 6 dicembre. Sedicesima giornata Serie A 2021/22: quali sono le designazioni arbitrali? MILAN-SALERNITANA sabato 04/12 h.15 Arbitro: Giuia Assistenti: Mokthar- Miele G. Iv uomo: Dionisi Var: Orsato Avar: Tolfo ROMA-INTER sabato 04/12 h.18 Arbitro: Di Bello Assistenti: Palermo-Perrotti Iv uomo: Camplone Var: Massa Avar: Alassio NAPOLI-ATALANTA sabato 04/12 h.20.45 Arbitro: Mariani Assistenti: Longo-Vono Iv uomo: Fourneau Var: Banti Avar: Passeri BOLOGNA-FIORENTINA Arbitro: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, del Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra sabato 3 e lunedì 6 dicembre./22: quali sono le designazioni arbitrali? MILAN-SALERNITANA sabato 04/12 h.15 Arbitro: Giuia Assistenti: Mokthar- Miele G. Iv uomo: Dionisi Var: Orsato Avar: Tolfo ROMA-INTER sabato 04/12 h.18 Arbitro: Di Bello Assistenti: Palermo-Perrotti Iv uomo: Camplone Var: Massa Avar: Alassio NAPOLI-ATALANTA sabato 04/12 h.20.45 Arbitro: Mariani Assistenti: Longo-Vono Iv uomo: Fourneau Var: Banti Avar: Passeri BOLOGNA-FIORENTINA Arbitro: ...

Advertising

AlexMCM : 'ANOTHER CHANCE' Continua a seguire il campionato di #SERIEA. Per la prima scommessa piazzata sulle partite della… - okcalciomercato : Sedicesima giornata Serie A, Bologna-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla - okcalciomercato : Sedicesima giornata Serie A, Napoli-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vederla - sportli26181512 : Serie A: Inter avanti, Mourinho in salita. Napoli-Atalanta, quote thriller: La sedicesima giornata della Serie A si… - sportli26181512 : Serie A, probabili formazioni: tornano Leao e Dzeko, dubbio Insigne. Morata titolare, Mourinho cambia ancora: Torna… -