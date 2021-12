Sci di fondo oggi, Sprint Lillehammer 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo sci di fondo vede aprirsi la tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2021-2022: il circuito maggiore oggi, venerdì 3 dicembre, inizierà la tappa a Lillehammer, in Norvegia. In programma le gare Sprint in tecnica libera: alle ore 10.00 si terranno le qualificazioni ed alle ore 12.30 si disputeranno le finali. Le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo sci divede aprirsi la tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo-2022: il circuito maggiore, venerdì 3 dicembre, inizierà la tappa a, in Norvegia. Inle garein tecnica libera: alle ore 10.00 si terranno le qualificazioni ed alle ore 12.30 si disputeranno le finali. Le gare della Coppa del Mondo di sci disaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilodierno con glidella Coppa del Mondo-2022 di sci di ...

