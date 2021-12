Sapete cosa sono le Twin Flames? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Conosci te stesso, dicevano i greci. Conosci te stesso anche oggi. Non si arriva a conoscere la propria anima senza consapevolezza. sono tutti da studiare i quattro libri da leggere della settimana. Viaggiano tra i mondi indicandoci nuove vie. Selene Calloni Williams, la fondatrice dello yoga sciamanico, ci introduce nel mondo dei mudra e della meditazione. Federica Botto ci parla delle Twin Flames, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita ci portano tra gli eremiti d’Italia. Spazio anche alla narrativa con Desy Icardi, invece, che ci parla di un personaggio con il “dono”: scoprite quale. Leggi anche › Libri da leggere. Quattro autrici, quattro scrittrici best seller italiane amatissime › Libri da ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Conosci te stesso, dicevano i greci. Conosci te stesso anche oggi. Non si arriva a conoscere la propria anima senza consapevolezza.tutti da studiare i quattro libri da leggere della settimana. Viaggiano tra i mondi indicandoci nuove vie. Selene Calloni Williams, la fondatrice dello yoga sciamanico, ci introduce nel mondo dei mudra e della meditazione. Federica Botto ci parla delle, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita ci portano tra gli eremiti d’Italia. Spazio anche alla narrativa con Desy Icardi, invece, che ci parla di un personaggio con il “dono”: scoprite quale. Leggi anche › Libri da leggere. Quattro autrici, quattro scrittrici best seller italiane amatissime › Libri da ...

