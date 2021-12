Roma | Scalera si dimette dopo un anno

(Di venerdì 3 dicembre 2021)neanche unè già arrivata al capolinea l’avventura di Stefanocon la AS. Ieri sera infatti, la società giallorossa ha comunicato la fine del rapporto con il ‘nuovo’ capo delle relazioni istituzionali scelto dai Fridekin, che dal prossimo primo gennaio farà ritorno al Ministero dell’Economia., entrato in carica ufficialmente nel gennaio scorso, era stato chiamato dai presidenti Dan e Ryan per occuparsi della questione del nuovo stadio di proprietà del club. Il progetto però al momento, nonostante le ipotesi degli scorsi mesi e l’insediamento del nuovo sindaco, non sembra riservare novità imminenti: per questo motivoha deciso di fare un passo indietro, come concordato con i vertici societari.

Stefano Scalera non è più un dirigente della Roma. Da poco meno di un anno era diventato l'uomo di riferimento dei Friedkin per quanto riguarda le relazioni istituzionali, in particolar modo per la questione dello stadio. Il dirigente saluta e torna al Mef. Dopo quasi un anno è arrivata al capolinea l'avventura di Stefano Scalera con la Roma. Ieri sera, infatti, la società giallorossa ha comunicato l'interruzione del rapporto.