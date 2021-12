Quirinale, Di Maio: serve atto responsabilità forze politiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il dibattito sul Quirinale deve spingere tutte le forze politiche a un grande atto di responsabilità nazionale. A noi serve il profilo migliore che garantisca l'unità nazionale e il rispetto della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il dibattito suldeve spingere tutte lea un grandedinazionale. A noiil profilo migliore che garantisca l'unità nazionale e il rispetto della ...

Advertising

matteorenzi : In questa intervista al Corriere parlo del trattato del Quirinale, di patto di stabilità, delle conversioni di Di M… - HuffPostItalia : Di Maio sulla corsa al Quirinale: 'L'Italia non può permettersi di perdere Draghi' - sandrogozi : #TrattatodelQuirinale @OmnibusLa7 Forte convergenza di interessi tra Italia e Francia, strategie comuni e nuovi st… - FioriAndreetta : RT @Pensiero0: Il pensiero di @sandrogozi @RenewEurope #RenewItalia #TrattatodelQuirinale ?? - ganjamanxxx1 : RT @CollotMarta: se oggi fosse in Francia voterebbe Macrom, chiarendo anche quali interessi Di Maio vuole ora rappresentare. Primi effetti… -