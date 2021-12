Pallone d’Oro, Cassano non ci sta: “Darlo a Messi non è uno scandalo, a Cannavaro sì” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Lo abbiamo detto spesso qui: a Lewandowski deve essere dato il premio del 2020. Detto questo, ho sentito e letto che il Pallone d’Oro 2021 a Messi sia stato uno scandalo, ma io dico che gli scandali sono altri. Come ad esempio averlo dato a Sammer e Cannavaro e non a Maldini. Sammer e Cannavaro hanno fatto un mese bene e hanno vinto in quel lasso temporale. Insieme, però, non fanno neanche la metà di tutto quello che ha fatto Maldini in carriera”. Queste sono le dure parole di Antonio Cassano, ex calciatore di Roma e Real Madrid tra le altre, esternate in occasione di una delle puntate della BoboTV. Il noto esterno d’attacco ha difeso a spada tratta Lionel Messi, detentore del Pallone d’Oro 2021, ritenendo invece ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Lo abbiamo detto spesso qui: a Lewandowski deve essere dato il premio del 2020. Detto questo, ho sentito e letto che il2021 asia stato uno, ma io dico che gli scandali sono altri. Come ad esempio averlo dato a Sammer ee non a Maldini. Sammer ehanno fatto un mese bene e hanno vinto in quel lasso temporale. Insieme, però, non fanno neanche la metà di tutto quello che ha fatto Maldini in carriera”. Queste sono le dure parole di Antonio, ex calciatore di Roma e Real Madrid tra le altre, esternate in occasione di una delle puntate della BoboTV. Il noto esterno d’attacco ha difeso a spada tratta Lionel, detentore del2021, ritenendo invece ...

