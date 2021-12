Osio Sopra | hashish nel vano motore dell’auto e nell’armadio | scovati oltre 20 kg

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021)20 chili di. Sono quelli sequestrati mercoledì dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo. In manette due cittadini marocchini, trovati in possesso di materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante per un totale di 1.455 euro, ritenuto frutto dell’attività di spaccio. I due soggetti – uno classe 1992, l’altro 1993 – controllati a bordo di un veicolo, hanno insospettito gli operatori per il loro atteggiamento nervoso e ostile. Per questo sono stati sottoposti a perquisizione: prima veicolare e poi personale. Nascosto nel, è stato rinvenuto un panetto didel peso di circa 500 grammi. I poliziotti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dei due, in una zona centrale di ...