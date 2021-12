Osimhen | obiettivo Coppa d’Africa | maschera 3D per tornare prima

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Victorvuole rientrare in anticipo in campo dopo l’operazione per ricomporre la frattura allo zigomo, per lui unaspeciale. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà l’del giocatore è quello di “rientrare per giocare da protagonista la“. L’appuntamento è fissato per l’inizio di gennaio, quindidovrebbe anticipare di molto i tempi di recupero rispetto ai 90 giorni previsti dalla prognosi post operatoria. Il giocatore ha tolto i punti, ma l’operazione a cui è stato sottoposto è stata molto complessa. Il rientro in campo diè ancora da definire ma “c’è la possibilità di utilizzare unaprotettiva” ha fatto sapere Pedullà che ha aggiunto: “Non credo che il Napoli interverrà sul mercato per ...

Nel senso che l'infortunio che fermerà a lungo, così come quello che probabilmente stopperà per un bel po' Koulibaly, non turbano più di tanto. E allora quali saranno i prossimi obiettivi del ...L'era proprio evitare che le imbucate verso Mertens o Zielinski aprissero le praterie che ... Con, quando c'è, giocare in maniera diretta e verticale è più facile. Anzi, ...Victor Osimhen vuole rientrare in anticipo in campo dopo l'operazione per ricomporre la frattura allo zigomo, per lui una maschera speciale.Luciano Spalletti ha un motto da sempre: 'Uomini forti, destini forti'. Chi va in campo deve avere una mentalità vincente. La testa oltre l'emergenza.