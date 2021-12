Moto Guzzi Fast Endurance | una nuova V7 e Misano in notturna nel 2022 - News

Advertising

CrazyWheels1 : EICMA 2021 foto novità MOTO GUZZI 2022 - CrazyWheels1 : Novità moto MOTO GUZZI 2022 EICMA 2021 - IlModeratoreWeb : AL POLITEAMA I 100 ANNI DI MOTO GUZZI - - ScooterPartsAc1 : IGNITION MODULE AEI450B FOR MOTO GUZZI 1100 CALIFORNIA 75' 1997 (e39900) - ScooterPartsAc1 : CARDANO FOR MOTO GUZZI 1100 CALIFORNIA 75' 1997 (e39952) -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi

Dopo un 2021 che ha rappresentato un grande successo per ilFast Endurance , diventato anche campionato europeo e culminato con la conquista del titolo da parte di Francesco Curinga e Paolo Rovelli, nel 2022 ci saranno importanti novità per quanto ...... mentre dal 4 dicembre sono in programma diverse esposizioni dedicate al Natale e non solo, come quella dedicata al centenario delle(fino al 19 dicembre) o i percorsi espositivi di Matteo ...La quarta edizione del monomarca dell’Aquila vedrà il debutto in versione “racing” della nuova Moto Guzzi V7. Entrano nel calendario del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2022 anche la tappa a Cremona ...Dall'ingresso della nuova V7 da 850cc alle classifiche separate, passando per l'ingresso del Mugello e la tappa sotto i riflettori al Misano World Circuit: ecco tutte le novità per la prossima stagion ...