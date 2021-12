Molestie alla Beccaglia, tutti i ribelli al femministicamente corretto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Partiamo da un presupposto: il tifoso della Fiorentina che ha dato una pacca sul sedere alla giornalista Greta Beccaglia ha sbagliato. Errore gravissimo. Pessimo esempio. Una cretinata. Lo difendiamo? No. Però che i giornali italiani siano ancora qui, una settimana dopo, a parlare di quanto successo al Franchi ci pare un tantino esagerato. Ed è quindi il caso, in questa messa cantata di femministicamente corretto, dare un po’ di spazio a chi s’è opposto alla solita liturgia politicamente corretta. Vi avevamo già segnalato Giovanni Sallusti, primo a far notare come i giornali si sarebbero fiondati a capofitto sulla storia della povera Beccaglia molestata in diretta e che, dice lei, addirittura oggi per una pacca sul sedere non riesce manco più a dormire. Da gustarsi fino in fondo, però, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Partiamo da un presupposto: il tifoso della Fiorentina che ha dato una pacca sul sederegiornalista Gretaha sbagliato. Errore gravissimo. Pessimo esempio. Una cretinata. Lo difendiamo? No. Però che i giornali italiani siano ancora qui, una settimana dopo, a parlare di quanto successo al Franchi ci pare un tantino esagerato. Ed è quindi il caso, in questa messa cantata di, dare un po’ di spazio a chi s’è oppostosolita liturgia politicamente corretta. Vi avevamo già segnalato Giovanni Sallusti, primo a far notare come i giornali si sarebbero fiondati a capofitto sulla storia della poveramolestata in diretta e che, dice lei, addirittura oggi per una pacca sul sedere non riesce manco più a dormire. Da gustarsi fino in fondo, però, ...

