“Lo strappo tutto | fa schifo” GF Vip | Lulù Selassiè fuori di testa davanti alla telecamera

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora polemiche suSelassié, che non è ben vista da una buona parte di pubblico a causa dei suoi atteggiamenti al ‘GF Vip 6’, quasi sempre giudicati nel migliore dei modi dai telespettatori ma anche da molti concorrenti della sesta edizione del reality show di Canale 5. Durante la puntata andata in onda lunedì 29 novembre, la principessa ha avuto un attacco di panico lasciando la diretta per chiudersi in bagno. In lacrime, ha anche rifiutato di parteciparesorpresa per lei e le sorelle salvo poi ripensarci ma il suo comportamento ha fatto infuriare il conduttore, sopratper le parole utilizzate. GF Vip 6,Selassié si arrabbia per il vestito “Il GF ha preso visione di quello che è successo, ed è un fatto molto grave, io voglio che anche tu ti renda conto di quello che è successo. Tu ti ...