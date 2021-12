Leonardo, 3.400 dipendenti in cassa integrazione per 13 settimane a partire da gennaio. Sindacati: “Decisione gravissima” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il gruppo Leonardo, controllato al 30% dal Tesoro, ha annunciato in modo unilaterale un periodo di cassa integrazione di 13 settimane per 3.400 dipendenti degli stabilimenti di Grottaglie, Pomigliano, Nola e Foggia. I lavoratori saranno a casa a partire dal prossimo 3 gennaio. L’annuncio è piombato come un fulmine sul sindacato che aveva già proclamato per lunedì 6 dicembre otto ore di sciopero e una manifestazione nazionale a Roma sul futuro del settore della difesa. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo sta portando avanti la cessione delle divisioni Oto Melara (cannoni navali) e Wass (siluri) per cui si contrappongono un’offerta franco tedesca (Knds) ed una di Fincantieri. Secondo il segretario generale della Uilm Rocco Palombella la Decisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il gruppo, controllato al 30% dal Tesoro, ha annunciato in modo unilaterale un periodo didi 13per 3.400degli stabilimenti di Grottaglie, Pomigliano, Nola e Foggia. I lavoratori saranno a casa adal prossimo 3. L’annuncio è piombato come un fulmine sul sindacato che aveva già proclamato per lunedì 6 dicembre otto ore di sciopero e una manifestazione nazionale a Roma sul futuro del settore della difesa. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo sta portando avanti la cessione delle divisioni Oto Melara (cannoni navali) e Wass (siluri) per cui si contrappongono un’offerta franco tedesca (Knds) ed una di Fincantieri. Secondo il segretario generale della Uilm Rocco Palombella la...

Advertising

dariochierchia : RT @Patty66509580: Leonardo, 3.400 dipendenti in cassa integrazione per 13 settimane a partire da gennaio. Sindacati: “Decisione gravissima… - globne : Leonardo, 3.400 dipendenti in cassa integrazione per 13 settimane a partire da gennaio. Sindacati: “Decisione gravi… - Patty66509580 : Leonardo, 3.400 dipendenti in cassa integrazione per 13 settimane a partire da gennaio. Sindacati: “Decisione gravi… - Suicide_Clan : RT @UilmNazionale: #Leonardo @RoccoPalombella (#Uilm): “Oltre 3.400 lavoratori in cig per 13 settimane, decisione inaudita” - Suicide_Clan : RT @vitali_l: CIG per oltre 3.400 lavoratori di @Leonardo_IT di Grottaglie, Pomigliano, Nola e Foggia. È un provvedimento privo di strategi… -