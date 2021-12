Laporta su Messi | “Non gli ho mai chiesto di giocare gratis In ogni caso è un’opzione che sarebbe dovuta venire da lui e non da me”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel corso del programma ‘Els Matins’diTV3 è intervenuto il presidente del Barcellona Joan. Riguardo Leo, il numero uno blaugrana specifica: “Non so sestato possibile perrimanere senza essere pagato. Ma io non gli ho maidi. È il migliore al mondo e sapevamo che aveva una proposta molto importante. E tornando al, èche in tutti i casida lui e non da me”. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

19.56 - Arriva al théatre du Chatelet il presidente del Barcellona, Laporta, in compagnia di Pedri. ... La classifica del Pallone d'Oro in diretta 1° Lionel Messi (Psg, Argentina) 2° Robert Lewandowski ... Il 17enne del Barcellona ha debuttato nella prima gara da allenatore di Xavi contro l'Espanyol, dopo aver impressionato nella Masia.