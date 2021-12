Karate | Bottaro | “Vivevo nell’angoscia | bronzo a Tokyo vale come oro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Viviana, medaglia dinelalle Olimpiadi di, ha raccontato la sua esperienza di atleta di alto livello durante un evento all’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Avevo il pass perin tasca quando sono stati rinviati i Giochi – ha spiegato la 34enne di Genova – Poi ho avuto un incidente con il mio fidanzato e ho passato 6 mesi in clinica. Ad aprile 2021 sono tornata sul tatami e ho preparato le Olimpiadi in tre mesi. La gara è stata la cosa più semplice di questo lungo cammino”. Per questo motivo, spiega, “ilper mepiù di un oro. Questa paura continua che venissero cancellate mi angosciava, si navigava a vista in un mare di ansia”. SportFace.