Fondi, primo passo verso la sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Lago (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fondi – primo passo verso la sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Lago mercoledì pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune di Fondi. Il protocollo, una volta approvato, sarà un prezioso strumento di programmazione per la rigenerazione ambientale, la corretta gestione delle risorse idriche del territorio e, in generale, la valorizzazione dei territori fluviali e lacuali. Ampio ed eterogeneo il gruppo degli interlocutori che hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro e con la dottoressa Cristina Avenali, responsabile del nuovo ufficio di scopo per Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio. A fare gli onori di casa e a portare i saluti del sindaco di Fondi Beniamino ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)ladeldie dimercoledì pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune di. Il protocollo, una volta approvato, sarà un prezioso strumento di programmazione per la rigenerazione ambientale, la corretta gestione delle risorse idriche del territorio e, in generale, la valorizzazione dei territori fluviali e lacuali. Ampio ed eterogeneo il gruppo degli interlocutori che hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro e con la dottoressa Cristina Avenali, responsabile del nuovo ufficio di scopo per Piccoli Comuni e Contratti didella Regione Lazio. A fare gli onori di casa e a portare i saluti del sindaco diBeniamino ...

Andrea50641574 : @TizianoTridico ciao tiziano ho un bel problema, ho messo in stake il primo giorno i miei xmt, all inizio tutto ok… - lesociedicanyam : L’attore Can Yaman sarà presente all’inaugurazione per un momento simbolico con la sua Associazione “Can Yaman for… - agoralazio : Fondi. Contratto di Fiume e di Lago: ieri il primo incontro - News_24it : Avviato nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Fondi, il processo per la sottoscrizione de… - infotemporeale : Fondi / “Contratto di Fiume e di Lago”: ieri il primo incontro per la sottoscrizione -