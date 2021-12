Esclusa Correlazione e la disinformazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) La pandemia ci ha regalato nuove forme di sciacallaggio, ne abbiamo viste svariate in questi quasi due anni di emergenza sanitaria. E tra chi fa costante sciacallaggio ci sono quelli che tentano in ogni modo di rendere inutili i vari debunking e fact-checking fatti da noi o dai nostri colleghi. Oggi parliamo di uno di questi siti: Esclusa Correlazione punto it, registrato in forma anonima (ma sappiamo che fa capo a tal Pietro Porcasi) il 29 marzo 2021. Il progetto Esclusa Correlazione viene così descritto dal suo autore: …ho realizzato questo sito in maniera totalmente indipendente con l’intento di informare e rendere più consapevoli le persone in questo periodo storico di grande confusione e incertezza. Le notizie tratte dai principali media sono relative agli eventi avversi post-vaccino Covid-19 e vengono ... Leggi su butac (Di venerdì 3 dicembre 2021) La pandemia ci ha regalato nuove forme di sciacallaggio, ne abbiamo viste svariate in questi quasi due anni di emergenza sanitaria. E tra chi fa costante sciacallaggio ci sono quelli che tentano in ogni modo di rendere inutili i vari debunking e fact-checking fatti da noi o dai nostri colleghi. Oggi parliamo di uno di questi siti:punto it, registrato in forma anonima (ma sappiamo che fa capo a tal Pietro Porcasi) il 29 marzo 2021. Il progettoviene così descritto dal suo autore: …ho realizzato questo sito in maniera totalmente indipendente con l’intento di informare e rendere più consapevoli le persone in questo periodo storico di grande confusione e incertezza. Le notizie tratte dai principali media sono relative agli eventi avversi post-vaccino Covid-19 e vengono ...

Advertising

butacit : Esclusa Correlazione e la disinformazione - E_Crobu : @redback81 @Marco_Ponziani @boni_castellane Ma se a priori sappiamo che “non c’è correlazione”, lei come fa a fare… - ChaniAtreides80 : @artgiapen @Rita00165512 @liliaragnar Invece, su 280 colleghi io ho assistito ad effetti avversi gravi dopo la prim… - debdeb1973 : @AleksL74 gli esperti rassicurano sempre--- esclusa correlazione - Silvia_Si : @FrancescaCose @ladyonorato A voi non interessa che la correlazione sia esclusa? L'avete capito o no che la sorvegl… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusa Correlazione 53enne deceduto a Rosignano dopo il vaccino, Asl: 'esclusa correlazione col vaccino' ... poco tempo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, è stata esclusa sostanzialmente la correlazione con il vaccino . Si è avuta inoltre la conferma di una gestione tempestiva ...

Morto dopo vaccino antiCovid, esclusa correlazione ... è stata esclusa sostanzialmente la correlazione con il vaccino . Come ricostruito in una nota dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, ricordiamo, "l'utente, dopo la vaccinazione, ha trascorso i 15 ...

Esclusa Correlazione e la disinformazione Bufale Un Tanto Al Chilo Muore dopo la terza dose del vaccino anti-Covid, Procura dispone autopsia Il corpo senza vita di una donna di 70 anni è stato ritrovato in un appartamento di Borgaretto di Beinasco dalla Polizia locale nel pomeriggio di ieri ...

Tavernola, Dori (Leu) e Ciagà (Pd) contro la riapertura del cementificio: “Decisione prematura” L’onorevole Dori è pronto all’azione: “Per questo motivo investirò immediatamente della questione il Ministero della transizione ecologica e annuncio, nei prossimi giorni, un esposto alla Procura dell ...

... poco tempo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, è statasostanzialmente lacon il vaccino . Si è avuta inoltre la conferma di una gestione tempestiva ...... è statasostanzialmente lacon il vaccino . Come ricostruito in una nota dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, ricordiamo, "l'utente, dopo la vaccinazione, ha trascorso i 15 ...Il corpo senza vita di una donna di 70 anni è stato ritrovato in un appartamento di Borgaretto di Beinasco dalla Polizia locale nel pomeriggio di ieri ...L’onorevole Dori è pronto all’azione: “Per questo motivo investirò immediatamente della questione il Ministero della transizione ecologica e annuncio, nei prossimi giorni, un esposto alla Procura dell ...