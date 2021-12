Denise Pipitone, poco fa il triste annuncio di Piera Maggio (Di sabato 4 dicembre 2021) Come annunciato nei giorni scorsi a Fanpage.it dalla deputata Pd Alessia Morani, si è tenuta oggi la prima seduta in Parlamento della Commissione Affari Costituzionali in cui abbiamo iniziato l’iter per l’istituzione della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone. In un post condiviso sul proprio profilo Facebook la promotrice della proposta di legge per istituire una Commissione che faccia luce su quanto accaduto alla piccola scomparsa l'1 settembre 2004 da Mazara del Vallo (Trapani), ha spiegato che "tutti i gruppi parlamentari sono d’accordo sulla necessità di accelerare al massimo la discussione anche valutando la possibilità della commissione in sede legislativa". Al termine della seduta la deputata Pd ha spiegato che "i tempi sono piuttosto stretti per tentare di chiudere tutto prima della fine della ... Leggi su howtodofor (Di sabato 4 dicembre 2021) Come annunciato nei giorni scorsi a Fanpage.it dalla deputata Pd Alessia Morani, si è tenuta oggi la prima seduta in Parlamento della Commissione Affari Costituzionali in cui abbiamo iniziato l’iter per l’istituzione della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di. In un post condiviso sul proprio profilo Facebook la promotrice della proposta di legge per istituire una Commissione che faccia luce su quanto accaduto alla piccola scomparsa l'1 settembre 2004 da Mazara del Vallo (Trapani), ha spiegato che "tutti i gruppi parlamentari sono d’accordo sulla necessità di accelerare al massimo la discussione anche valutando la possibilità della commissione in sede legislativa". Al termine della seduta la deputata Pd ha spiegato che "i tempi sono piuttosto stretti per tentare di chiudere tutto prima della fine della ...

