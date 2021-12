Covid, stretta sui controlli di Natale: “Massima attenzione sui trasporti pubblici” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Viminale: vigili in bar e ristoranti, polizia nei bus. A rischio giallo Lombardia, Veneto, Calabria e Lazio Leggi su lastampa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Viminale: vigili in bar e ristoranti, polizia nei bus. A rischio giallo Lombardia, Veneto, Calabria e Lazio

