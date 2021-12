Calciomercato Milan, spunta subito il sostituto di Kjaer: piace Bremer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Milan con l’infortunio di Simon Kjaer dovrà andare necessariamente sul mercato: piace Bremer del Torino che sta facendo bene sin qui Con l’infortunio di Simon Kjaer il Milan dovrà necessariamente intervenire sul mercato. Lo stop forzato del danese fa tornare in auge un vecchio pallino rossonero. piace il difensore del Torino Bremer. L’ottimo rapporto fra le due società potrebbe agevolare la trattiva già per gennaio, magari anche con qualche contropartita. A riferirlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilcon l’infortunio di Simondovrà andare necessariamente sul mercato:del Torino che sta facendo bene sin qui Con l’infortunio di Simonildovrà necessariamente intervenire sul mercato. Lo stop forzato del danese fa tornare in auge un vecchio pallino rossonero.il difensore del Torino. L’ottimo rapporto fra le due società potrebbe agevolare la trattiva già per gennaio, magari anche con qualche contropartita. A riferirlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

