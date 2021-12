Ballando con le Stelle, Arisa lo confessa: “LUI mi rende viva, mi fa stare bene” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo tante indiscrezioni, finalmente la celebre cantante dice la sua. La concorrente di Ballando con le Stelle fa chiarezza sul rapporto tanto chiacchierato. E’ tra le concorrenti più apprezzate di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo tante indiscrezioni, finalmente la celebre cantante dice la sua. La concorrente dicon lefa chiarezza sul rapporto tanto chiacchierato. E’ tra le concorrenti più apprezzate di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @memo_remigi_ e @mariaermachkova vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE, IVA ZANICCHI SI FA MALE: 'CHE GUAIO GROSSO, NON CI VOLEVA!' - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE, IVA ZANICCHI SI FA MALE: 'CHE GUAIO GROSSO, NON CI VOLEVA!' -