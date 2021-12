Venezia, arrestato per terrorismo un 25enne tunisino: «È un membro dell’Isis» (Di giovedì 2 dicembre 2021) È stato arrestato per «partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo» il 25enne intercettato dalla polizia nel corso di un’operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino tunisino, appartiene a una cellula dell’Isis e su di lui pendeva da tempo un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, emesso dal tribunale di Tunisi. Si attendono maggiori dettagli sull’operazione in una conferenza stampa, prevista in questura a Venezia per le 11 di questa mattina. In aggiornamento Leggi anche: terrorismo, arrestata una 19enne a Milano. Radicalizzata a 16 anni, il marito parente dell’attentatore di ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) È statoper «partecipazione ad associazione terroristica e atti di» ilintercettato dalla polizia nel corso di un’operazione delle Digos die Gorizia, coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino, appartiene a una cellulae su di lui pendeva da tempo un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, emesso dal tribunale di Tunisi. Si attendono maggiori dettagli sull’operazione in una conferenza stampa, prevista in questura aper le 11 di questa mattina. In aggiornamento Leggi anche:, arrestata una 19enne a Milano. Radicalizzata a 16 anni, il marito parente dell’attentatore di ...

