Tre suicidi in un mese nel carcere di Pavia: "La situazione è gravissima" (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI C'è un carcere dove tre persone, di 47, 36 e 37 anni, si sono tolte la vita nel giro di un mese, tra il 25 ottobre e il 30 novembre. Dove "la rieducazione non esiste, manca l'assistenza sanitaria e anche chi è vicino a finire di scontare la pena vede davanti a sé solo il baratro". Siamo alla casa circondariale della Torre del gallo di Pavia e l'atto di accusa più pesante arriva dalla garante locale dei detenuti, Laura Cesaris. "A ottobre – racconta all'AGI – ho scritto due volte al Provveditorato per segnalare una situazione che è gravissima senza riceverne una risposta". Tanti atti di autolesionismo Non solo i suicidi. "Sono numerosissimi gli atti di autolesionismo – spiega la docente di Esecuzione Penale - . Due casi molto pesanti risalgono alll'estate scorsa con una ...

