Sarri | “La punizione del 4-4 era a nostro favore | fallo su Zaccagni Aspetto rinforzi”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Maurizioha parlato ai microfoni di Sky dopo il 4-4 contro l’Udinese: “Dispiace aver visto sfumare la vittoria all’ultimo minuto per unadoveera stato trattenuto per un braccio. Rimane l’amaro in bocca. Nel primo tempo eravamo in confusione, probabilmente ancora malati dal disastro del Napoli. Abbiamo avuto una grande reazione, siamo andati in vantaggio e sembrava che la partita fosse ormai morta. E invece abbiamo preso il gol al 97?”. Sul mercato: “Dipende dalla società. Chiaro che abbiamo bisogno di qualche operazione. Può essere un giocatore importante o un giovane ma qualcosa dobbiamo fare. Se lo faremo in 2-3 mercati dipende dalle scelte societarie. Di qualcosa abbiamo bisogno”. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo L'allenatore della Lazio, Maurizioha dichiarato dopo il pareggio per 4 - 4 nel posticipo di campionato con l'Udinese: 'Nel primo ...per un braccio molto prima della......didi Basic, ma è fuorigioco. Check del Var in corso 78' - Milinkovic appoggia un cioccolatino per Pedro che non riesce a inquadrare lo specchio dalla porta. Ultimo cambio per: fuori ...ROMA. Succede di tutto all’Olimpico, l’Udinese accarezza l’idea del colpaccio, si fa rimontare, finisce a un passo dalla sconfitta, ma poi porta a casa un punto in pieno recupero. Ormai la pokerface d ...Lazio-Udinese 4-4, le parole di Maurizio Sarri: "Pareggio viziato da errore arbitrale. Serve qualcosa dal mercato" ...