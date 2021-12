Salernitana, Obi e Ribery sulla via del recupero per il Milan (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Salernitana potrebbe riabbracciare Frank Ribery e Joel Obi per la delicata sfida di San Siro contro il Milan La Salernitana potrebbe riabbracciare sia Ribery che Obi per la sfida contro il Milan. I due si starebbero allenando con il gruppo e sulla via del ritorno dopo le recenti assenze. recupero importante, soprattutto quello di Ribery, che a San Siro con la maglia della Fiorentina fece impazzire proprio i rossoneri nella prima sinfonia in A per il francese. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lapotrebbe riabbracciare Franke Joel Obi per la delicata sfida di San Siro contro ilLapotrebbe riabbracciare siache Obi per la sfida contro il. I due si starebbero allenando con il gruppo evia del ritorno dopo le recenti assenze.importante, soprattutto quello di, che a San Siro con la maglia della Fiorentina fece impazzire proprio i rossoneri nella prima sinfonia in A per il francese. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

