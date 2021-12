Regione Lazio, al via il Tavolo per la Trasformazione Digitale con Ced e Unindustria (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Con l’incontro di ieri, 1 dicembre 2021, si è insediato ufficialmente il Tavolo di Lavoro per la Trasformazione Digitale del Lazio, istituito con il Protocollo d’Intesa siglato con Unindustria, Lazio Crea s.p.a. e il Centro di Economia Digitale (CED) e che sarà coordinato dal mio assessorato. Le osservazioni e i materiali raccolti confluiranno nella nuova Agenda Digitale regionale 2021-2026. Acceleriamo così l’iter per la digitalizzazione del Lazio volto a creare nuove opportunità per le imprese e sviluppo sostenibile dei nostri territori, in linea con gli obiettivi degli investimenti del PNRR”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Con l’incontro di ieri, 1 dicembre 2021, si è insediato ufficialmente ildi Lavoro per ladel, istituito con il Protocollo d’Intesa siglato conCrea s.p.a. e il Centro di Economia(CED) e che sarà coordinato dal mio assessorato. Le osservazioni e i materiali raccolti confluiranno nella nuova Agendaregionale 2021-2026. Acceleriamo così l’iter per la digitalizzazione delvolto a creare nuove opportunità per le imprese e sviluppo sostenibile dei nostri territori, in linea con gli obiettivi degli investimenti del PNRR”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica edella ...

