Quelli che il Calcio, il programma chiude per sempre: la decisione Rai

Quelli che il Calcio, lo storico programma chiuderà i battenti, la Rai ha deciso di cancellare il programma dal palinsesto e da Rai2, la scelta è giunta in base agli ascolti poco performanti e i costi eccessivi del format. Lo show era condotto da Mia Ceran con la presenza di Luca e Paolo, Giovedì 2 Dicembre 2021, andrà in onda l'ultima puntata della trasmissione su Rai2.

I dirigenti della Rai avevano pensato di sospendere momentaneamente il programma, prevedevano un ritorno parziale nel 2022, ma qualcosa ha fatto optare per la cancellazione definitiva del programma su Rai2.

