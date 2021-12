Pagelle Lazio Udinese | Beto super | Partic da incubo | Arslan firma la beffa

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Patric VOTI(4-3-3) : Reina 5; Lazzari 5, Patric 4, Acerbi 6, Hysaj 6; Milinokovic Savic 7, Cataldi 5,5 (78? Zaccagni SV), Luis Alberto 5,5 (64? Basic 6,5); Felipe Anderson 5,5 (59? Radu 6,5) , Pedro 7, Immobile 7.(4-4-2): Silvestri 5,5; Perez 5,5, Becao 6 (75? Nuytinck SV) , Samir 5,5 (87? Forestieri SV), Udogie 5,5; Molina 5,5, Walace 4,5, Jajalo 6,5 (63? Pussetto), Deulofeu 6 (75? Soppy SV) ; Success 7 (63?7) ,...

... le: luci e ombre di un successo, grande spettacolo ma organizzazione da 4 È stata la mano ... -0 - 3 18:45 FC Midtjylland - Braga 3 - 2 18:45 Stella Rossa - Ludogorets 1 - 0 18:45 Bayer L.I voti del primo tempo di- Udinese: Beto sugli scudi, male la retroguardia biancocelesteBrutto primo tempo per lache chiude in svantaggio 3 - 1 con l'Udinese: tra i friulani super Beto, autore di una doppietta. Male la retroguardia biancoceleste, con Patric molto deludente. Beto © LaPresseLAZIO (4 - 3 - 3) ...REINA 4,5: La statistica nel primo tempo è impietosa. Arriva all’intervallo con lo stesso numero tra tiri subiti e gol incassati. E non è la prima volta: manca ...Le pagelle di Lazio-Udinese 4-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico nel primo tempo i biancocelesti vanno in gros ...