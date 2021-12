Omicron manda ancora in rosso le Borse. Forti vendite sul tech: giù Apple a Wall Street (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Milano la peggiore è St, quasi tutto Ftse Mib in discesa. Petrolio in rialzo in attesa che l'Opec+ prenda decisioni sulla produzione di greggio.Spread in calo, ma resta sopra 130 punti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Milano la peggiore è St, quasi tutto Ftse Mib in discesa. Petrolio in rialzo in attesa che l'Opec+ prenda decisioni sulla produzione di greggio.Spread in calo, ma resta sopra 130 punti

Borsa: Omicron deprime Europa, Milano - 1,8% Borse europee in ulteriore tensione con la variante del Covid Omicron che manda in rosso i listini sotto pressione soprattutto nei tecnologici. Milano arriva a cedere l'1,8% (Ftse Mib a 25.924 punti). Non sono da meno le altre Piazze con Francoforte che perde l'...

Ad ogni modo l'Oms ritiene che la chiusura delle frontiere non fermerà la diffusione internazionale della variante Omicron del coronavirus e potrebbe anzi avere effetti controproducenti sulla lotta ...

Borsa: Omicron deprime Europa, Milano -1,8% Borse europee in ulteriore tensione con la variante del Covid Omicron che manda in rosso i listini sotto pressione soprattutto nei tecnologici. Milano arriva a cedere l'1,8% (Ftse Mib a 25.924 punti).

Petrolio, il Brent torna sopra i 70 dollari: cè attesa per le decisioni dell’Opec+ Oggi sapremo se sarà confermato l’aumento di produzione di 400mila barili . Probabile un congelamento delle quote attuali a causa del timore di un rallentamento dell’economia dovuto all’impatto della ...

Ad ogni modo l'Oms ritiene che la chiusura delle frontiere non fermerà la diffusione internazionale della variante Omicron del coronavirus e potrebbe anzi avere effetti controproducenti sulla lotta ...
Oggi sapremo se sarà confermato l'aumento di produzione di 400mila barili . Probabile un congelamento delle quote attuali a causa del timore di un rallentamento dell'economia dovuto all'impatto della ...