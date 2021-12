Meteo, ancora maltempo con pioggia e neve, più freddo dal weekend (Di giovedì 2 dicembre 2021) Venerdì il maltempo si sposterà al Sud (specie in Campania) e nel weekend l’ennesima irruzione perturbata porterà un peggioramento su quasi tutte le regioni italiane. Da sabato pomeriggio piogge battenti interesseranno dapprima la Sardegna per poi spostarsi sull’area tirrenica, dalla Toscana alla Campania e Calabria. Domenica l'aria fredda dilagherà ulteriormente sul bacino del . Il tempo risulterà molto instabile sul Triveneto dove la neve potrà cadere fino a quote collinari, nelle primissime ore anche in pianura su alcuni tratti dell'Emilia. maltempo sul Centro-Sud tirrenico con rovesci, locali temporali e nevicate sugli Appennini che in serata scenderanno sotto i 900 metri di quota. Questa irruzione segnerà l'inizio di un importante crollo delle temperature su tutte le regioni; dalla prossima settimana i valori ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 dicembre 2021) Venerdì ilsi sposterà al Sud (specie in Campania) e nell’ennesima irruzione perturbata porterà un peggioramento su quasi tutte le regioni italiane. Da sabato pomeriggio piogge battenti interesseranno dapprima la Sardegna per poi spostarsi sull’area tirrenica, dalla Toscana alla Campania e Calabria. Domenica l'aria fredda dilagherà ulteriormente sul bacino del . Il tempo risulterà molto instabile sul Triveneto dove lapotrà cadere fino a quote collinari, nelle primissime ore anche in pianura su alcuni tratti dell'Emilia.sul Centro-Sud tirrenico con rovesci, locali temporali e nevicate sugli Appennini che in serata scenderanno sotto i 900 metri di quota. Questa irruzione segnerà l'inizio di un importante crollo delle temperature su tutte le regioni; dalla prossima settimana i valori ...

