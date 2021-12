L’incidenza supera i 150 casi, in crescita ricoveri e decessi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con quasi 17 mila nuovi casi positivi e 72 morti solo ieri, L’incidenza del coronavirus ha superato i 150 casi settimanali per centomila abitanti. Rispetto alla settimana precedente, la variazione è del 25%. In crescita, anche se più contenuta, i decessi (+15%) e i ricoveri in terapia intensiva (+19%). Si registrano picchi di incidenza di oltre 600 casi a Bolzano, 340 in Friuli-Venezia Giulia (che è già in zona gialla), circa 300 in Veneto e Val D’Aosta. Puglia, Basilicata, Sardegna … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con quasi 17 mila nuovipositivi e 72 morti solo ieri,del coronavirus hato i 150settimanali per centomila abitanti. Rispetto alla settimana precedente, la variazione è del 25%. In, anche se più contenuta, i(+15%) e iin terapia intensiva (+19%). Si registrano picchi di incidenza di oltre 600a Bolzano, 340 in Friuli-Venezia Giulia (che è già in zona gialla), circa 300 in Veneto e Val D’Aosta. Puglia, Basilicata, Sardegna … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Indice Rt in lieve calo a 1,21 mentre l’incidenza supera i 150 casi. Pa Bolzano in giallo da lunedì - QSanit : #COVID19 . Indice #Rt in lieve calo a 1,21 mentre l’incidenza supera i 150 casi. Pa #Bolzano in giallo da lunedì… - fisco24_info : Covid oggi Svizzera, 8.422 contagi e 22 morti in un giorno: L'incidenza supera i mille casi - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA L’INCIDENZA DI POSITIVITA’ SUPERA IL 5% Sono 820 i nuovi positivi al Covid in Campania, su… - messina_oggi : Ieri 645, oggi 777 con un’incidenza che supera il 3%. I numeri del Covid e l’incubo variante sudafricana non lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incidenza supera Covid, l'incidenza supera quota 160. Il monitoraggio dell'Ats Insubria EspansioneTv