Lazio | rimonta e beffa | con l’Udinese è pari show

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – Otto gol, due espulsi, una rissa nel finale e una girandola di emozioni sotto una pioggia a tratti violenta. L’interminabile sfida trae Udinese, che ha chiuso la 15/a giornata di Serie A, regala di tutto, tranne che vincitori. All’Olimpico, infatti, finisce 4-4 al termine di un match dove accade di tutto. Anzi, di più. Dopo il fischio di Piccinini, però, tutti scontenti: laperché, al culmine di un inseguimento di un’ora, era riuscita a superare; gli ospiti per avere sprecato un’occasione rarissima, dopo essere stati in vantaggio 2-0 e 3-1, con i biancocelesti seppelliti dai fischi dei propri tifosi a fine primo tempo. Laè stata a lungo in affanno e ha rischiato un tonfo clamoroso; Immobile e compagni sono stati sempre costretti a inseguire da un’Udinese frizzante, dinamica e ...

CalcioPillole : Ecco le dichiarazioni del tecnico dell'#Udinese Luca #Gotti ai microfoni di 'Sky Sport', dopo l'incredibile match t… - Corriere : Lazio-Udinese 4-4: rimonta e sorpasso biancoceleste, poi il pareggio bianconero al 98 - il_gentlemaw : Déjà vu! Vi ricordate la famosa amichevole Lazio-Ajax dell'estate del 1994? L'Ajax vince il primo tempo 0-3 con ret… - MCalcioNews : Lazio-Udinese, parla Gotti: 'E' stata un altalena di emozioni, dispiace però per la rimonta subita' - ilnapolionline : Serie A - Lazio-Udinese 4-4, biancocelesti beffati da una incredibile rimonta dei friulani. Il tabellino -… -

... ma Piccinini annulla tutto per fuorigioco: l'intervento del VAR ribalta la decisione iniziale e permette alladi completare unaclamorosamente vanificata al 99', quando Arslan , con ...Immobile 6,5 : nonostante lavada a sprazzi, lui fa sempre il suo dovere. Sigillo numero 11 ... Suo il 3 - 2 al rientro nel secondo tempo che dà il la alla. All. Sarri 6 : la sua squadra ...Cinque in una sola, di oltre cento minuti. Una Lazio a due volti, specchio esatto del momento delicato che sta attraversando la squadra guidata da Sarri. Sotto di due gol con l'Udinese nel primo tempo ...A lungo in svantaggio, i biancocelesti completano una clamorosa rimonta con Acerbi, ma al 99' subiscono il poker friulano per mano di Arslan al termine di una gara con ben 3 espulsi ...