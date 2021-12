Landini critico col governo dopo l’incontro con Draghi: “Insoddisfatti, sul fisco non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Il nostro è un giudizio di insoddisfazione dell’incontro. Sul fisco non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo, il governo ha riconfermato l’impianto che aveva pensato. L’unico elemento di novità è che domani andranno a Consiglio dei ministri e rifletteranno sui temi sul tavolo. Gli otto miliardi di taglio delle tasse dovrebbero andare tutti ai dipendenti e ai pensionati”. Così il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla manovra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Il nostro è un giudizio di insoddisfazione del. Sulnonleche ci, ilha riconfermato l’impianto che aveva pensato. L’unico elemento di novità è che domani andranno a Consiglio dei ministri e rifletteranno sui temi sul tavolo. Gli otto miliardi di taglio delle tasse dovrebbero andare tutti ai dipendenti e ai pensionati”. Così il segretario generale Cgil, Maurizio, al termine dela Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario, sulla manovra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

