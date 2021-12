La playlist dei saluti di Merkel e i colori di Nina (Di giovedì 2 dicembre 2021) Angela Merkel ha scelto la sua playlist per la cerimonia di saluto con cui oggi si accomiata dalla cancelleria tedesca, dopo sedici anni. Ha deciso di aggiungere a “Grosser Gott, wir loben Dich” (Dio santo, lodiamo il tuo nome), inno cristiano del XVIII secolo in sintonia con la rappresentazione della figlia di un pastore protestante, e alla romantica ballatona “Für mich soll’s rote Rosen regnen” (Dovrebbero piovere rose rosse per me) della bionda Hildegard Knef, che parla educatamente di sogni giovanili e di voglia di anticonformismo, il pezzo col quale Nina Hagen si rivelò ai giovani inquieti delle due Germanie nel 1974, “Du hast den Farbfilm vergessen” (Hai dimenticato la pellicola a colori). E alcuni hanno detto: che scelta scandalosa. Invece no, c’è molto della leadership della Merkel in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Angelaha scelto la suaper la cerimonia di saluto con cui oggi si accomiata dalla cancelleria tedesca, dopo sedici anni. Ha deciso di aggiungere a “Grosser Gott, wir loben Dich” (Dio santo, lodiamo il tuo nome), inno cristiano del XVIII secolo in sintonia con la rappresentazione della figlia di un pastore protestante, e alla romantica ballatona “Für mich soll’s rote Rosen regnen” (Dovrebbero piovere rose rosse per me) della bionda Hildegard Knef, che parla educatamente di sogni giovanili e di voglia di anticonformismo, il pezzo col qualeHagen si rivelò ai giovani inquieti delle due Germanie nel 1974, “Du hast den Farbfilm vergessen” (Hai dimenticato la pellicola a). E alcuni hanno detto: che scelta scandalosa. Invece no, c’è molto della leadership dellain ...

