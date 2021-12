Il Pandoro pronto in poche mosse: non riesci a prepararlo? Prova questa ricetta! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ormai il Natale è alle porte e nell’aria si respira il profumo delle feste che non sono tali se non si gusta una buonissima fetta di Pandoro. Oggi vi riveliamo come prepararlo a casa vostra senza utilizzare il classico impasto che porta via tantissimo tempo. Il risultato di questa ricetta è strepitoso e il risultato piacerà davvero a tutti, soprattutto ai più piccoli. Troverete elencati di seguito gli ingredienti necessari e il procedimento per realizzare il Pandoro fatto in casa. Ingredienti 5 Uova 50g di Fecola di Patate 125 ml di burro fuso 300g di Farina 1 Pizzico di sale 220g di Zucchero 1 Bustina di lievito per dolci Scorza d’arancia e/o limone Zucchero a velo Aroma alla Vaniglia Procedimento La prima cosa da fare è quella di prendere le uova e separare i tuorli dagli albumi, mettendoli in due ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ormai il Natale è alle porte e nell’aria si respira il profumo delle feste che non sono tali se non si gusta una buonissima fetta di. Oggi vi riveliamo comea casa vostra senza utilizzare il classico impasto che porta via tantissimo tempo. Il risultato diricetta è strepitoso e il risultato piacerà davvero a tutti, soprattutto ai più piccoli. Troverete elencati di seguito gli ingredienti necessari e il procedimento per realizzare ilfatto in casa. Ingredienti 5 Uova 50g di Fecola di Patate 125 ml di burro fuso 300g di Farina 1 Pizzico di sale 220g di Zucchero 1 Bustina di lievito per dolci Scorza d’arancia e/o limone Zucchero a velo Aroma alla Vaniglia Procedimento La prima cosa da fare è quella di prendere le uova e separare i tuorli dagli albumi, mettendoli in due ...

