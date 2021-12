“Hanno rimosso un articolo del Lancet”, ma Giletti smentisce il complottone di Schilirò in 8 secondi | VIDEO (Di giovedì 2 dicembre 2021) Narrazioni false e fantastiche, e dove trovarle. Ancora una volta, Nunzia Schilirò ha dato il meglio di sé in tv. La vice-questore di Roma (sospesa), in collegamento da casa sua – perché positiva ai tamponi – con “Non è L’Arena” è riuscita a inanellare una serie di “baggianate” in diretta a causa delle bufale che continua a propinare. Ha parlato persino di un articolo del “The Lancet” sparito dai radar di internet perché oggetto di censura per via della sue “verità scomode” sui vaccini. Peccato che il conduttore, Massimo Giletti, ci abbia messo la bellezza di “8 secondi” per fare una ricerca su Google e smentire l’ennesima teoria del complotto della donna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La7 (@la7 tv) Nunzia Schilirò ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Narrazioni false e fantastiche, e dove trovarle. Ancora una volta, Nunziaha dato il meglio di sé in tv. La vice-questore di Roma (sospesa), in collegamento da casa sua – perché positiva ai tamponi – con “Non è L’Arena” è riuscita a inanellare una serie di “baggianate” in diretta a causa delle bufale che continua a propinare. Ha parlato persino di undel “The” sparito dai radar di internet perché oggetto di censura per via della sue “verità scomode” sui vaccini. Peccato che il conduttore, Massimo, ci abbia messo la bellezza di “8” per fare una ricerca su Google e smentire l’ennesima teoria del complotto della donna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La7 (@la7 tv) Nunzia...

