F1, Helmut Marko annuncia: “Nessun cambio di power unit a Jeddah, forse cambieremo ad Abu Dhabi” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Siamo alla vigilia del penultimo weekend del Mondiale 2021 di F1. Sull’inedito tracciato di Jeddah il Circus si esibirà e sarà una grande sfida per tutti. I piloti, infatti, dovranno essere veloci nell’apprendere i segreti del layout e trovare di conseguenza le migliori soluzioni nel set-up delle monoposto. La pista è molto veloce: un circuito cittadino molto atipico che richiederà assetti piuttosto scarichi dal punto di vista aerodinamico. Un tracciato, sulla carta, favorevole alla Mercedes per la potenza dimostrata dal motore negli ultimi appuntamenti. Non a caso sono arrivate puntuali, in Brasile e in Qatar, del britannico Lewis Hamilton. Qualcuno aveva ipotizzato che la Red Bull, ai nastri di partenza con l’olandese Max Verstappen in testa alla classifica riservata ai piloti (+8 su Hamilton), potesse pensare di cambiare il motore come fatto dalla Mercedes in ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Siamo alla vigilia del penultimo weekend del Mondiale 2021 di F1. Sull’inedito tracciato diil Circus si esibirà e sarà una grande sfida per tutti. I piloti, infatti, dovranno essere veloci nell’apprendere i segreti del layout e trovare di conseguenza le migliori soluzioni nel set-up delle monoposto. La pista è molto veloce: un circuito cittadino molto atipico che richiederà assetti piuttosto scarichi dal punto di vista aerodinamico. Un tracciato, sulla carta, favorevole alla Mercedes per la potenza dimostrata dal motore negli ultimi appuntamenti. Non a caso sono arrivate puntuali, in Brasile e in Qatar, del britannico Lewis Hamilton. Qualcuno aveva ipotizzato che la Red Bull, ai nastri di partenza con l’olandese Max Verstappen in testa alla classifica riservata ai piloti (+8 su Hamilton), potesse pensare di cambiare il motore come fatto dalla Mercedes in ...

