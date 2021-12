Dopo Le Figaro | anche la guida Lonely dice che non tutto a Napoli è un Paradiso | l’intervista all’autrice

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 6 minuti– Adriana Malandrino: 39 anni, giornalista “di luoghi”, come l’ha definita la presidente della Fondazione Donnaregina museo Madre diLaura Valente. “Dal 2017, con la casa editrice italiana EDT, una delle autrici delle guide dellaPlanet”. Il mitico marchio delle guide turistiche famoso inil mondo. “Che, finalmente, ora ha in catalogounasu. Specificatamente su”. Scritta da lei. Nata ad Ancona ma con genitori di Salerno e Gragnano e famiglia trae Torre Annunziata. “La città ci sembrava pronta a competere con le altre mete del turismo internazionale. E, nell’estate del 2020, quando me l’hanno affidata, ho subito risposto: “Quando devo ...