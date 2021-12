Coppa Davis 2021, Russia in semifinale: Medvedev regola Mikael Ymer in due set (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Russia è la quarta e ultima semifinalista della Coppa Davis 2021, dopo la vittoria per 2-0 sulla Svezia. A chiudere i conti è stato Daniil Medvedev, che ha superato Mikael Ymer con un doppio 6-4 dopo che Rublev aveva avuto ragione di Elias Ymer solo al tiebreak del terzo set. Una prestazione non brillantissima quella del numero due del mondo, che ha concesso non poco al servizio senza comunque complicarsi troppo la vita. La seconda semifinale sarà quindi quella tra Russia e Germania, in campo sabato sempre a Madrid. IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL regolaMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM La cronaca – La partita inizia subito con un ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Laè la quarta e ultima semifinalista della, dopo la vittoria per 2-0 sulla Svezia. A chiudere i conti è stato Daniil, che ha superatocon un doppio 6-4 dopo che Rublev aveva avuto ragione di Eliassolo al tiebreak del terzo set. Una prestazione non brillantissima quella del numero due del mondo, che ha concesso non poco al servizio senza comunque complicarsi troppo la vita. La secondasarà quindi quella trae Germania, in campo sabato sempre a Madrid. IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO ILMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM La cronaca – La partita inizia subito con un ...

