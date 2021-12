Calcio: Serie A, Karsdorp e Abraham squalificati per una giornata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo, in merito alle 4 partite della 15esima giornata di Serie A disputate ieri, ha squalificato per una giornata i giocatori della Roma Rick Karsdorp e Tammy Abraham. Entrambi salteranno il big match di sabato all'Olimpico contro l'Inter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo, in merito alle 4 partite della 15esimadiA disputate ieri, ha squalificato per unai giocatori della Roma Ricke Tammy. Entrambi salteranno il big match di sabato all'Olimpico contro l'Inter.

Advertising

reportrai3 : Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle plusvalenze delle società di Serie A. Prima della Juventus… - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - andreastoolbox : Milan, i migliori marcatori in Serie A. CLASSIFICA | Sky Sport - Luxgraph : Giudice sportivo Serie A: due giornate a Spalletti, un turno per Abraham -