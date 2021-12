Variante Omicron, Carfi (Moderna): “A gennaio i primi test per un nuovo vaccino anti-Covid” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del vaccino anti-Covid, proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove varianti” di Sars-CoV-2. “Poi, allo stesso tempo, ci siamo messi in moto per generare un vaccino che, appunto, è disegnato proprio per questa nuova Variante” Omicron “e dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a gennaio“. Lo ha spiegato Andrea Carfi, Chief Scientific Officer di Moderna, ospite di ‘e-Ventì su Sky Tg24. “Moderna – ha evidenziato – ha dimostrato nei mesi precedenti di essere in grado di partire dalla sequenza e di arrivare a studi clinici entro 40-60 giorni. Quindi speriamo, entro gennaio, di poter fare anche questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del, proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove vari” di Sars-CoV-2. “Poi, allo stesso tempo, ci siamo messi in moto per generare unche, appunto, è disegnato proprio per questa nuova“e dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a“. Lo ha spiegato Andrea, Chief Scientific Officer di, ospite di ‘e-Ventì su Sky Tg24. “– ha evidenziato – ha dimostrato nei mesi precedenti di essere in grado di partire dalla sequenza e di arrivare a studi clinici entro 40-60 giorni. Quindi speriamo, entro, di poter fare anche questi ...

