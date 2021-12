Tutto pronto per l’incontro tra Emirati Arabi e Iran (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La notizia attesa da tempo è arrivata: gli Emirati Arabi Uniti invieranno una delegazione di alto livello in Iran, confermando un avvicinamento tra rivali strategici che sta procedendo da diverso tempo. Non c’è una data precisa, ma Anwar Gargash, il consigliere diplomatico del presidente Emiratino, davanti a una domanda fattagli in conferenza stampa ha risposto: “”Prima è, meglio è, e spero che tutti i nostri amici ne siano consapevoli”. Gargash quando parla è una sentenza. Le sue dichiarazioni sono sempre finalizzate a un messaggio, e in questo caso l’obiettivo non è tanto Teheran quanto Riad e Washington. Se — come spiegava su queste colonne Giuseppe Dentice (CeSI) — i sauditi soffrono la pesantezza del proprio ruolo e della propria struttura interna contro la maggiore agilità di azione degli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La notizia attesa da tempo è arrivata: gliUniti invieranno una delegazione di alto livello in, confermando un avvicinamento tra rivali strategici che sta procedendo da diverso tempo. Non c’è una data precisa, ma Anwar Gargash, il consigliere diplomatico del presidenteno, davanti a una domanda fattagli in conferenza stampa ha risposto: “”Prima è, meglio è, e spero che tutti i nostri amici ne siano consapevoli”. Gargash quando parla è una sentenza. Le sue dichiarazioni sono sempre finalizzate a un messaggio, e in questo caso l’obiettivo non è tanto Teheran quanto Riad e Washington. Se — come spiegava su queste colonne Giuseppe Dentice (CeSI) — i sauditi soffrono la pesantezza del proprio ruolo e della propria struttura interna contro la maggiore agilità di azione degli ...

