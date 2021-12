Terapie intensive, aumentano del 17% ricoveri dei No vax. Brusaferro: incidenza Rt superiore a 1 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Silvio Brusaferro, presidente Iss, sul Covid avverte: «Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva». Nelle Terapie intensive aumentano del 17% i pazienti non... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Silvio, presidente Iss, sul Covid avverte: «Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva». Nelledel 17% i pazienti non...

Advertising

repubblica : Covid, nelle terapie intensive aumentano del 17% i ricoveri di No Vax, diminuiscono del 10% i vaccinati - istsupsan : #covid19 ??nell’ultimo mese: - il tasso di terapie intensive nei non vaccinati è 6,7 ogni 100mila - nei vaccinati da… - fattoquotidiano : Covid, il report dagli ospedali ‘sentinella’: “Nelle terapie intensive aumentano i No vax, -10% di vaccinati. Trend… - ValentinaC : RT @LisaS_1981: 'Nelle terapie intensive aumentano del 17% i pazienti non vaccinati mentre diminuiscono del 10% i vaccinati. (...) La dimin… - CiccioIlBrillo : @neghittoso @figliodeifiori @ciencio_tpw @radiosilvana @ElenaOp14657178 @CataVinc @VirtualRaven @CRINICO72… -