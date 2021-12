Tennis: la WTA sospende i propri tornei in Cina e a Hong Kong a seguito del caso Peng Shuai (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La WTA ha annunciato da poco di aver dato seguito a quanto già minacciato da Steve Simon se Peng Shuai non fosse stata libera di esprimersi dopo le sue accuse di molestie sessuali a un personaggio particolarmente in vista del Partito Comunista cinese, Zhang Gaoli. Sono stati infatti sospesi tutti i tornei che si sarebbero dovuti svolgere nel 2022 in Cina e a Hong Kong. Di seguito l’integrale traduzione del lungo comunicato a firma Steve Simon: “Quando, il 2 novembre 2021, Peng Shuai ha postato un’accusa di molestie sessuali contro un importante membro del Governo cinese la WTA ha riconosciuto che il suo messaggio dovesse essere ascoltato e preso sul serio. Le giocatrici della WTA, senza dimenticare le donne nel mondo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La WTA ha annunciato da poco di aver datoa quanto già minacciato da Steve Simon senon fosse stata libera di esprimersi dopo le sue accuse di molestie sessuali a un personaggio particolarmente in vista del Partito Comunista cinese, Zhang Gaoli. Sono stati infatti sospesi tutti iche si sarebbero dovuti svolgere nel 2022 ine a. Dil’integrale traduzione del lungo comunicato a firma Steve Simon: “Quando, il 2 novembre 2021,ha postato un’accusa di molestie sessuali contro un importante membro del Governo cinese la WTA ha riconosciuto che il suo messaggio dovesse essere ascoltato e preso sul serio. Le giocatrici della WTA, senza dimenticare le donne nel mondo, ...

