Ruby ter | giudici | Processo prosegue per corruzione e falsa testimonianza

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Legale di Berlusconi: "Decisione del tribunale non cambia nulla". Barbara Guerra ha rinunciato all'interrogatorio in aula: "Non sta bene" ha spiegato il difensore. Prossima udienza il 19 gennaio

Respinta istanza presentata dai legali delle 'olgettine'. L'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ritiene che la decisione dei giudici del processodi non accogliere l'istanza di proscioglimento avanzata dalle difese di 18 ragazze per il reato di falsa testimonianza "non cambi di una virgola quella che è la valutazione che era stata ...Continuerà anche per il reato di falsa testimonianza il processoper le testimoni imputate per falsa testimonianza. I giudici della VII sezione penale di Milano hanno respinto le istanze delle difese delle ex Olgettine, imputate nel con Silvio Berlusconi, ...Con queste motivazioni i giudici del caso Ruby ter (Tremolada-Gallina-Pucci) hanno respinto le istanze delle "ex olgettine”, che chiedevano di essere assolte subito dalle accuse di falsa testimonianza ...Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta con cui 18 imputati chiedevano il proscioglimento dal processo milanese Ruby ter. Si tratta in particolare di ex olgettine, accusate di falsa testimonia ...